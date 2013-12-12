Чем полезна красная икра

Зимой защитные функции организма значительно ослабевают. Именно в этот период медики рекомендуют не пускать ситуацию на самотек, а всерьез заняться профилактикой вирусных и инфекционных болезней. При всем разнообразии витаминов и иммуностимуляторов, лучше отдать предпочтение натуральным продуктам, уверены эксперты.

В частности, намного приятней использовать вместо аптечных поливитаминных комплексов красную икру, которая является настоящим кладезем полезных веществ, необходимых организму. Именно красная икра способна укрепить иммунитет, повысить уровень гемоглобина в крови и, как следствие, предупредить появление целого ряда болезней.

Несмотря на то, что этот морской деликатес не является лекарственным средством, врачи рекомендуют его употреблять как профилактическое и общеукрепляющее средство. Как вы знаете, белок – это фундамент организма. А лососевая икра на треть состоит из высокоценного белка, который очень быстро и практически полностью усваивается, что является редкостью для протеинов животного происхождения.

Кроме того, красная икра содержит фолиевую кислоту,легкоусвояемый йод, а также фосфор, калий, железо, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, витамины А, D и Е. Такой богатый состав приносит колоссальную пользу организму:

* Витамин А – помогает организму выводить шлаки, укрепляет сосуды, препятствует образованию тромбов, улучшает зрение.

* Витамин D – участвует в формировании и укреплении костной ткани, предотвращает развитие рахита у детей.

* Витамин Е – обладает омолаживающими свойствами, нормализует работу половых желез.

* Полиненасыщенные жирные кислоты – предупреждают развитие атеросклероза, замедляют появление признаков старения.

* Йод, железо, фосфор и калий – препятствуют развитию заболеваний щитовидной железы, поднимают уровень гемоглобина в крови.

* Фолиевая кислота – необходима для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Этот элемент незаменим для беременных женщин и кормящих матерей.

Отметим, что красная икра очень питательный продукт, и достаточно съесть совсем небольшое ее количество, чтобы получить отличный заряд энергии: 100 г красной икры содержит около 270 Ккал. При этом буквально каждая «икорная» калория расходуется на оздоровительные процессы.

Но для того, чтобы из этого деликатеса извлечь максимальную пользу для здоровья, необходимо покупать только настоящую красную икру известных торговых марок, качество которых проверено временем и опытом потребления, ведь некачественная икра может, наоборот, навредить, - считает эксперт по качеству ТМ «Шаланда» Марина Русак.

«Во-первых, обращайте внимание на цену, продукт высокого качества не будет стоить дешево. Во-вторых, изучите упаковку: баночка не должна быть вздутой, дата на крышке должна быть выдавлена изнутри. При встряхивании банки, вы не должны слышать движения - это будет доказательством того, что вы покупаете 100% отборной икры. В-третьих, очень удобно покупать икру в стеклянных баночках, которые позволяют сразу увидеть качество выбранного продукта. К слову, расфасовка в стеклянную тару, как и жестяную, осуществляется под вакуумом, такая технология предотвращает развитие патогенной микрофлоры и обеспечивает хранение продукта в течение 12 месяцев. Всех интересует, как визуально проверить качество красной икры. Обязательно обратите внимание, что при открытии баночки не должно быть резкого рыбного запаха, жидкости и лопнувших зерен, все икринки должны быть целыми, разбористыми, упругими, без пленок», - отметила эксперт по качеству ТМ «Шаланда».