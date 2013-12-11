С начала акций за медпомощью обратились 499 граждан

За период проведения массовых акций с 30 ноября и до 12.00 11 декабря за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 499 граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Качур.

По его словам, из них 264 - это работники Министерства внутренних дел, 210 - митингующие, 7 - работники СМИ, 9 - иностранные граждане, 6 - лица до 18 лет, 1 народный депутат.

“За последние сутки обратились 48 граждан. Из них 26 - это работники правоохранительных органов и 22 - гражданские лица”, - сообщил первый заместитель министра.