Завтра в Украине - небольшой мокрый снег

Завтра, 12 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег, на западе с дождем.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Также синоптики прогнозируют слабый туман, слабый гололед, лишь в восточной части и в Крыму без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный (в южной части северный), 5-10 м/с.

Температура в восточной части ночью 15-20° мороза, днем 5-10° мороза; в Карпатах, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях и степной части Крыма ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, в западных областях около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью и утром небольшой мокрый снег, слабый туман, слабый гололед, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.