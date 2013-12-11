Эпидемии туберкулеза на Майдане нет - Богатырева

12:35, 11 декабря 2013
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Назвала факторы риска

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева уверяет, что эпидемии туберкулеза на Майдане Незалежности нет.

 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга в Кабмине.
 
«Я думаю, что все, кто находится на Майдане, или те, кто приходит туда наблюдает… Говорить о том, что вспыхнула эпидемия, я не могу, но говорить, что опасность заболеть этой болезнью чрезвычайно высока…», - отметила Богатырева.
 
Министр призвала всех, кто имел контакты с мужчиной, который умер на Майдане 6 декабря, обратиться к врачам.
 
Богатырева также пояснила, что «диагноз туберкулеза есть у очень многих людей и даже тех, которых медики определили практически здоровыми».
 
«Только при определенных обстоятельствах очаг может реализоваться именно в состоянии недоедания, постоянного стресса. Человек может ни от кого заразиться, а реализовать свой собственный возбудитель», - пояснила министр.
 
Как сообщал УНИАН, 6 декабря в киевской милиции проинформировали, что к ним поступило сообщение о том, что в районе Евромайдана обнаружено тело мужчины.
 
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего, без видимых признаков насильственной смерти.
 
Позже в столичном главке милиции сообщили, что причиной смерти мужчины был туберкулез легких.
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