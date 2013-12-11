Эпидемии туберкулеза на Майдане нет - Богатырева

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева уверяет, что эпидемии туберкулеза на Майдане Незалежности нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга в Кабмине.

«Я думаю, что все, кто находится на Майдане, или те, кто приходит туда наблюдает… Говорить о том, что вспыхнула эпидемия, я не могу, но говорить, что опасность заболеть этой болезнью чрезвычайно высока…», - отметила Богатырева.

Министр призвала всех, кто имел контакты с мужчиной, который умер на Майдане 6 декабря, обратиться к врачам.

Богатырева также пояснила, что «диагноз туберкулеза есть у очень многих людей и даже тех, которых медики определили практически здоровыми».

«Только при определенных обстоятельствах очаг может реализоваться именно в состоянии недоедания, постоянного стресса. Человек может ни от кого заразиться, а реализовать свой собственный возбудитель», - пояснила министр.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в киевской милиции проинформировали, что к ним поступило сообщение о том, что в районе Евромайдана обнаружено тело мужчины.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего, без видимых признаков насильственной смерти.

Позже в столичном главке милиции сообщили, что причиной смерти мужчины был туберкулез легких.