Ледяной массаж для здоровья кожи

Об омолаживающей и оздоравливающей силе льда известно еще с давних времен.

Если вернуться к истории, то еще в шестнадцатом веке фаворитка французского короля Генриха П Диана де Пуатье использовала для ухода за кожей колотый лед, дабы сохранить свою молодость и красоту. И хотя она была старше короля почти на двадцать лет, ее кожа выглядела великолепно и так молодо.

Ну мы не настолько суеверны и больше доверяем науке, которая объясняет волшебную силу льда тем, что при его использовании усиливается приток крови, улучшаются обменные процессы, в результате происходит очищение кожи и параллельно с этим, ее увлажнение. При кратковременном воздействии на кожу холодом, повышается ее тонус и эластичность, сужаются поры, разглаживаются морщины, замедляются процессы старения соединительной ткани и на лице появляется естественный румянец.

Для сухой кожи лучше воспользоваться льдом из настоев подорожника и мяты, это поможет избавиться от раздражения и шелушения кожи, повысит ее тонус и укрепит защитные силы. Вам потребуется смешать по одной столовой ложке травы подорожника и мяты и залить одну столовую ложку полученной смеси стаканом кипятка, оставить для настаивания в темном месте на тридцать минут.

После чего настой следует процедить и заморозить.

После проведенной процедуры с использованием льда, лицо следует протереть оливковым маслом и оставить на полчаса, затем снять масло мягкой салфеткой.

Если же кожа жирная, то вам на помощь придет винный лед, который снизит функционирование сальных желез, сделает кожу нежной, шелковистой и сузит расширенные поры. Приготовьте лед по такому рецепту: две столовых ложки травы зверобоя и три столовых ложки шалфея залейте половиной стакана кипятка и оставьте настаиваться на полчаса в темном месте.

После этого процедите, и влейте третью часть стакана белого вина и заморозьте.

Нормальная кожа с благодарностью воспримет лед из настоя ромашки и шалфея, ведь ромашка обладает антисептическими свойствами, а шалфей прекрасно очищает поры, делает кожу бархатистой и обладает разглаживающим действием.

Половиной стакана кипятка залейте травяную смесь из одной столовой ложки ромашки и такого же количества травы шалфея, настаивайте не менее тридцати минут, после чего процедите и заморозьте.

При пигментированной коже воспользуйтесь ледяными кубиками с лимоном и календулой, которые обладают мягким отбеливающим эффектом, а их бактерицидные свойства в жаркое время года будут просто незаменимыми.

Чтобы приготовить такой настой вам понадобится залить две столовых ложки цветков календулы залить двумя стаканами кипятка и настоять в течение пятнадцати минут, процедить, добавить две столовых ложки лимонного сока и заморозить.

Если появились морщинки на лице, то приготовьте кубики из настоя липового цвета и листьев малины. Такой ледяной массаж обладает лифтинговым эффектом, делает кожу более упругой и гладкой. Залейте стаканом кипятка одну столовую ложку цветков липы и одну столовую ложку листьев малины, полчаса настаивайте в темном прохладном месте, после чего процедите и заморозьте.

Чтобы процедура ледяного массажа была более эффективной, вам следует соблюдать некоторые несложные правила. Лед лучше замораживать большими кусками, это можно сделать в обрезанной пластиковой бутылке. Сеточка подкожных капилляров должна охлаждаться равномерно по всей площади.

Массажные движения делайте примерно двадцать раз, но начинать следует с малого, не более пяти раз.

Нельзя переохлаждать кожу, проводите процедуру от двух до пяти минут не чаще двух раз в день.