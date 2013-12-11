Люди с отравлением газом в больницы не поступали

Среди людей, которые обратились в медицинские учреждения с начала массовых протестов в Киеве, не было таких, которым поставили бы диагноз «отравление газом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева во время брифинга в Кабмине.

«Среди людей (которые обратились в медучреждения – УНИАН) нет ни одного диагноза «отравление газом»... В наши медицинские учреждения людей с такими диагнозами не доставляли», - сказала Богатырева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч спецназначенцев окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.