Как избавиться от ногтевого грибка

«Подцепить» ногтевой грибок довольно просто, ведь передается он бытовым путем, а вот избавиться от него сложнее. Для этих целей можно воспользоваться средствами народной медицины, с рецептами приготовления которых, мы вас и познакомим.

Можно приготовить такой раствор: две чайные ложки спирта смешать с двумя чайными ложками уксусной эссенции и одной чайной ложкой глицерина.

Полученным раствором следует смазывать пораженный ноготь, делать это лучше на ночь. Общее количество процедур составляет от пятнадцати до тридцати. В результате такого лечения вы избавитесь от больного ногтя, и обретете новый.

Чтобы не допустить ожога кожи при таком лечении, то ее стоит тщательно вытереть и нанести на сухую кожу жир.

Можно при лечении ногтевого грибка воспользоваться и свежим листом лопуха, который следует протереть, но не мыть. Прожилки с обратной стороны листьев размягчите при помощи молоточка и раскатайте скалкой. После проведения всех подготовительных мероприятий на лист лопуха поставьте ногу, а его края заверните таким образом, чтобы они покрывали пальцы ног, после чего наложите повязку.

Курс лечения составляет не менее двадцати одного дня и состоит из двух процедур, проводимых дважды в день, утром и вечером.

Лопух размягчит больной ноготь, который потеряет свою форму, но в последствии вновь ее обретет. Да и пяткам своим вы сделаете благое дело, они станут гладкими.

Рекомендуется для избавления от ногтевого грибка использовать и аптечную 20%-ную настойку прополиса, в которой следует обмакнуть ватный тампон и приложить его к больному месту. Проводить такое лечение следует ежедневно, оно поможет избавиться от старого и больного ногтя.

Можно также в течение двадцати дней ежедневно утром и вечером наносить на пораженные грибком ногти по капле йода, да и не стоит забывать и о здоровых, с виду, соседних ногтях, правда делайте это через день. Через недельку или чуть раньше вы почувствуете легкое жжение и некоторую болезненность вокруг больного ногтя, такие ощущения являются подтверждением успешности проводимого лечения.

Если же болевые ощущения доставляют вам проблемы, то лечение можно проводить реже, то есть делать процедуры не чаще трех раз в два дня.