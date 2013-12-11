Чтоб выспаться зимней ночью

При недосыпе и приступах вегетососудистой дистонии падает сахар в крови (новая модная болезнь жителей мегаполисов - гипогликемия). Когда его уровень слишком низок, клетки мозга и нервных окончаний недостаточно снабжаются энергией. В результате их работа переключается в эконом-режим, что вызывает вялость и нервозность. Лучшее средство для поддержания сахара в крови - витамины группы В в сочетании с микроэлементом хромом.

Еще одна зимняя проблема - сомнологи называют ее некачественным ночным сном. Темнеет рано, и наши биочасы настроены на более раннее засыпание, но мы-то ложимся все равно по привычному графику. А горячие батареи и обогреватели ужасно сушат воздух, что создает некомфортные условия для сна. Зимой реже проветриваем комнаты, и воздух застаивается. Все это ведет к тому, что мы можем проваляться в кровати и 12 часов кряду, но встаем все равно разбитыми.

Серьезно отнеситесь к увлажнению воздуха в квартире. С этой задачей отлично справляются приборы - увлажнители и ионизаторы воздуха. Это не роскошь.

Самая комфортная температура воздуха для засыпания - плюс 18 градусов. Так что не оставляйте включенными обогреватели на ночь.

Ложитесь спать только в свободной одежде из льна или хлопка, не допускайте того, чтобы ночью потеть.

А чтобы приучить себя нормально вставать по утрам, используйте "правило 10 минут". Все очень просто: каждый день ставьте будильник на 10 минут раньше, чем накануне. В результате за неделю вы сможете без напряга для организма вставать раньше на час.