5 самых энергозатратных видов деятельности

Из-за стола надо всегда вставать с легким чувством ненасыщенности.

Хотя бы раз в неделю следует взвешиваться и сравнивать результат с предыдущим.

Если вы видите, что начали поправляться, надо ограничить или общее количество еды, или ее калорийность, или начать больше двигаться, или то, другое и третье одновременно.

Даже если человек любит поесть, хорошие физические нагрузки не дадут образоваться лишним килограммам. Если ваша профессия не связана с физическим трудом, надо проходить 6-8 км ежедневно.

Основная пищевая нагрузка (80-85% пищи) должна приходиться на первую половину дня.

Самые энергозатратные виды деятельности

1. Бег - вверх по ступенькам 900 ккал/ч

2. Быстрый бег - по прямой (16 км/ч) 750 ккал/ч

3. Езда - на велосипеде (20 км/ч) 540 ккал/ч

4. Ходьба - на лыжах 485 ккал/ч

5. Скоростное плавание

(2,4 км/ч) 460 ккал/ч