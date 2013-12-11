Правила ухода за кожей ног

Правила ухода в домашних условиях. 1. Отшелушивайте кожу. Ежедневно перед душем обрабатывайте сухие стопы мелкоабразивной пилкой. Если их распарить, то ороговевшие частички кожи будет труднее удалить. Пилку держите вертикально, движения – в одном направлении.

2. Трещины, натоптыши, мозоли.

Глубокие трещины на пятках смазывайте смесью глицерина (продается в аптеке) и 2 стол. ложек 9%-го уксуса. А чтобы избавиться от натоптышей и мозолей, используйте специальные пластыри или средства для удаления мозолей.

3. Используйте скраб.

Регулярно обрабатывайте пятки скрабом с полирующим абразивом. Лучшими признаны средства с воском жожоба в составе. Он мягко отшелушивает, увлажняет кожу, снимает отеки, к тому же обладает регенерирующими, ранозаживляющими свойствами.

4. Баня для ног.

Чтобы стопы всегда были в идеальном состоянии, раз в неделю устраивайте им домашнюю баню. Разведите в теплой воде немного морской соли, добавьте 2 стол. ложки уксуса и листочки мяты, выдавите сок половинки лимона. Опустите стопы в воду на 10-15 минут. Затем вытрите, нанесите питательный крем, заверните каждую ногу в пакет и укутайте в теплое полотенце на 30 минут.

5. Пользуйтесь кремом для ног.

Ежедневно по утрам используйте лосьон для ног, а на ночь наносите питательный крем, хорошо втирая его в чистую сухую кожу ног.