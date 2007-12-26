После Нового года - идите сдавать анализы

С 1 января в больницах, а со 2 января в поликлиниках Симферополя вводится бесплатное проведение части диагностических исследований.

Как сообщил начальник городского управления здравоохранения Сергея ИВАЩЕНКО, это проводится согласно Программе Автономной Республики Крым «Здоровье крымчан».

«Бесплатно будут проводиться анализ мочи, крови, анализ крови на сахар, электрокардиограмма, УЗД-ОБСЛЕДОВАНИЕ, флюорография и рентгенографию», - сообщил С.ИВАЩЕНКО, слова которого цитирует пресс-центр горсовета Симферополя.

Данные диагностические исследования будут проводиться за счет средств республиканского бюджета (90%) и средств городского бюджета (10%).

Как сообщил начальник горуправления здравоохранения, в настоящее время во всех медицинских учреждениях Симферополя развешены объявления для горожан, где указан перечень исследований, которые можно пройти бесплатно.