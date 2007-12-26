Уровень заболеваемости гриппом ОРИ в Украине не превышает эпидемпорога?

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Украине не превышает эпидемического порога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день ни в одном из 10 контрольных городов Украинского центра гриппа и ОРИ Минздрава Украины уровень заболеваемости населения не достиг эпидемического порога.

По данным Минздрава, на минувшей неделе рост заболеваемости зарегистрирован в г. Виннице (на 8%, среди детей – на 6,6%), г. Чернигове (на 7,8% и 12,6% среди детей), г. Львове (на 3,6% и 3,5%, соответственно). В г. Харькове заболеваемость возросла среди детей на 9,14%.

Также Минздрав сообщает, что вирусологические лаборатории системы здравоохранения Украины пока не выделили ни одного вируса гриппа.

На сегодняшний день в Украине более 400 тыс. человек вакцинированы против гриппа.

В целом, в Европейском регионе ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРИ на данный момент характеризуется как сезонный предэпидемический подъем заболеваемости преимущественно низкой интенсивности.