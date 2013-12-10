В Мариуполе за год открыто 5 детдомов семейного типа

Сегодня в Мариуполе городской совет и Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" подписали Меморандум о сотрудничестве в преодолении сиротства.

Как сообщили УНИАН в фонде, основными задачами меморандума являются снижение численности детей, которые попадают в интернатные учреждения, возвращение детей из учреждений в биологические семьи и создание семейных форм воспитания.

В "Развитии Украины" отметили, что 83% из 813 мариупольских детей–сирот и детей, лишенных родительского попечения, определены на семейные формы воспитания. Как подчеркнул Мариупольский городской голова Юрий Хотлубей, город делает все возможное для реализации политики определения всех без исключения детей на семейные формы воспитания.

"В приемных семьях своих вторых мам и пап уже обрели 40 мариупольских мальчишек и девчонок; помимо этого за последний год в городе были открыты пять детских домов семейного типа, в которых сегодня воспитывается 41 ребенок. Такой подход зарекомендовал себя с наилучшей стороны и по схожему сценарию в ближайшем будущем в Мариуполе появятся еще три детских дома семейного типа. Назрела необходимость определиться с будущим школы–интерната №2 и детского дома «Солнышко», находящихся в подчинении области. Также до конца не решен вопрос по Центру опеки, который должен переформатировать свою работу в соответствии с действующими в настоящее время нормами и правилами. При этом, по его словам, все положительные наработки и колоссальный опыт центра будут сохранены", - сказал Хотлубей, подчеркнув, что Мариуполь поддерживает инициативы Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и готов к сотрудничеству по всем направлениям.

Директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный поблагодарил Мариупольский городской совет за готовность к качественным изменениям в вопросах преодоления проблемы сиротства в городе и рассказал об основных направлениях работы Фонда в рамках программы «Сиротству–Нет!».

«Принцип, по которому Фонд формирует сотрудничество, достаточно прозрачен: главным требованием, которое предъявляется к партнерам, является желание и готовность изменить ситуацию с сиротством. В Мариуполе такое желание есть, а что касается профильных служб, то их готовность внедрять новые прогрессивные подходы – налицо», - сказал Заболотный.

В свою очередь руководитель проекта «Сиротству–Нет!» Дарья Касьянова рассказала, что фонд будет разрабатывать программы для подготовки социальных работников, приемных родителей и воспитателей детских домов семейного типа.

"В наши планы также входит реформирование одного их интернатных учреждений и создание на его базе Центра поддержки детей и семей. Лучшая помощь ребенку – это помощь его семье. Поэтому большой пласт работы предстоит выполнить в вопросах поддержки биологических семей, находящихся на социальном сопровождении, и профилактики сиротства в целом», - отметила Касьянова.