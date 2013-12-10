Суперполезная морская капуста

По богатству химического состава морская капуста не имеет конкурентов среди продуктов питания. Их просто не с чем сравнить. В ламинарии около сорока макро- и микроэлементов и все основные витамины. Она - прекрасный источник клетчатки. Она может служить хорошим источником кальция для тех, кто не употребляет молока. В ста граммах водорослей содержится 1000-1400 мг кальция.

Водоросли богаты железом, они выручат вегетарьянцев и постящихся. Причем если 100 г говядины или свинины содержат около 2.5 мг железа, а 100 г курятины - 1.6 мг, то в 100 г водорослей спрятано от 6-29 мг железа.

Еще одна проблема строгих вегетарианцев - недостаток витамина В12. Принято считать, что он содержится только в животных продуктах. Однако водоросли могут успешно конкурировать с мясом и яйцами по содержанию этого важнейшего витамина. Фосфор, необходимый мозгу, и калий, полезный для сердца, присутствуют в них также в рекордных количествах.