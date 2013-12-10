Если хрустят суставы

Хруст в суставах для многих людей, а в первую очередь - для тех, кто регулярно посещает спортзал и занимается силовыми тренировками, стал почти что обыденным явлением, пишет www.km.ru. Многие не придают ему особого значения до тех пор, пока хруст не усиливается и не начинает мешать не только самому любителю интенсивных тренировок, но и окружающим. Так почему же появляется этот неприятный звук, может ли он быть опасен для здоровья и что следует предпринять, чтобы от него избавиться?

Тем, кто регулярно посещает фитнес-клуб и ходит преимущественно на силовые тренировки, спортивные медики рекомендуют обратить внимание на хондропротекторы, представляющие собой специальные добавки, помогающие восстанавливаться и укрепляться суставам и связкам. Содержащиеся в хондропротекторах ингредиенты помогают полноценно восстанавливать поверхность суставов и снимать воспаление связок. Эти препараты можно легко приобрести в специализированных магазинах спортивного питания или в аптеках в виде пищевых добавок.

Другим эффективным способом профилактики хруста в суставах является гимнастика и специальные упражнения, направленные на укрепление связок и суставов. Разновидностей так называемой суставной гимнастики сегодня существует предостаточно; вы сможете легко выбрать пришедшиеся вам по душе комбинации упражнений и применять их на практике. Самым главным правилом и залогом успеха является, в первую очередь, регулярность выполнения упражнений.

Нижеприведенный небольшой комплекс упражнений из разработанной ведущими спортивными медиками системы суставной гимнастики подойдет практически каждому человеку вне зависимости от его уровня физической подготовки. Выполнять его рекомендуется утром в качестве зарядки. Все упражнения довольно простые и не занимают много времени.

1. Упражнение выполняется на кровати или диване. Ухватитесь руками за спинку и поднимите ноги таким образом, чтобы голени слегка коснулись лба.

2. Исходное положение - стоя. Нагнитесь несколько раз вперед, касаясь при этом ладонями пола. Голову также наклоняйте вперед и назад, в такт наклонам.

3. Исходное положение - стоя. Делайте вращательные движения руками. Движения осуществляются в плечевом суставе по максимальной траектории. Голову при этом поворачивайте вправо-влево.

4. Исходное положение - стоя. Наклоняйтесь поочередно в разные стороны, ладонями скользите по туловищу и бедрам. Одну ладонь во время наклона направляйте вниз, к колену, другую - вверх, к подмышке. Голову при этом поворачивайте вправо-влево в такт движению.

5. Исходное положение - стоя. Поднимите руки и заведите их за спину, стараясь коснуться противоположной лопатки, голову при этом наклоняйте вперед-назад.

6. Исходное положение - стоя. Выполняйте вращение туловищем по максимальной амплитуде против часовой стрелки. Сожмите руки в замок, держите их на высоте груди, локти прижмите к туловищу. Одновременно медленно вращайте головой.

7. Исходное положение – стоя. Подтяните одну ногу, согнутую в колене, как можно ближе к животу. Повторите упражнение с другой ноги.

8. Исходное положение - стоя. Приседания, знакомые всем еще со школьных уроков физкультуры. Упражнение можно выполнять в различных модификациях (с разным положением стоп, с выпрыгиванием, ускорением и так далее).

Данный комплекс упражнений не только нагружает суставы, но и задействует мышцы. Постарайтесь делать как можно больше повторов одной комбинации за несколько подходов.