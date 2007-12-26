Приготовление киевской шаурмы не соответствует никаким санитарным нормам

Столичные правоохранители обращают внимание киевлян на опасность этой продукции.

А съемочной группе «Свидка» удалось увидеть, что же скрывается за чистыми витринами киосками по продаже шаурмы.

Накануне Нового года ветеринарная милиция решила проверить уличные фаст-фуды. В таких местах потребителей много, особенно в конце рабочего дня. Голодные киевляне особо не задумываются, в каких условиях было приготовлено то, что они только что проглотили.

В качестве примера, проверка пункта по продаже шаурмы в помещении станции метро Шулявская. Большинство таких заведений имеют дело только с готовой продукцией. Но в этом месте работал настоящий конвейер. На втором этаже готовили полуфабрикаты, а на первом с улыбкой продавали.

Помещение, скрытое от посторонних глаз, - так называемый цех по производству полуфабрикатов для шаурмы. То, что увидели здесь оперативники, не вкладывается ни в какие рамки санитарной гигиены. Аппетит пропал даже у опытных специалистов.

Сотрудники ветеринарной милиции не рассчитывали натолкнуться на такой клондайк санитарных нарушений. Пункт питания довольно пристойно оформили: яркая реклама, работники в белых халатиках. Проверка этой точки закончилась бы быстро, если бы один из милиционеров не обратил внимания на таинственный второй этаж.

А здесь, как в фильме ужасов, - ржавые столы, грязные тряпки, а только что замаринованная курятина лежит рядом с кошачьей миской. Специалисты увидели огромное количество мух. Не исключено наличие и других опасных насекомых и животных.

Курятину называют мясом, которое очень быстро портится, а в таких условиях – тем более.

Евгений Булахов, инспектор ветеринарной милиции: «Курица переносит сальмонельоз. Человек может заболеть очень быстро и легко. Так как изготавливали в таких условиях. Это минимальное, что может быть».

Работники фаст-фуда не захотели общаться со съемочной группой. Ссылались на то, что не понимают украинского языка.

В ближайшее время этим людям светит безработица, а их работодателю – ответственность перед законом.

Евгений Булахов, инспектор ветеринарной милиции: «Административная ответственность владельцу пункта. Данная продукция будет изъята и утилизирована на атестованом для этого предприятии».

По словам сотрудников ветеринарной милиции, они не впервые сталкиваются с такими ужасными условиями производства. Это, говорят, только один из примеров. Поэтому киевлянам советуют быть осторожными и, по возможности, питаться в проверенных местах, чтобы не встречать Новый год на больничной койке.

НТН