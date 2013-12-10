Питание по группе крови

30-летняя Елена Герман, кардиолог из Института педиатрии, акушерства и гинекологии говорит, люди с редкой 4 группой крови действительно имеют большой риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4-я группа у 7% украинцев. Недавно ученые выяснили, что в организме таких людей вырабатывается много липопротеина - мягкого холестерина, который закупоривает артерии. Такие чаще переживают инфаркт миокарда. Поэтому людям с 4 группой крови раз в полгода надо проверяться у кардиолога.

Группы крови формировались тысячелетиями. Сначала была одна, а когда люди начали кочевать по территориям с различным климатом и образом жизни, количество групп увеличивалось.

Все они зависят в основном от того, что человек ест и где живет. В новых местах приходилось бороться с новыми инфекциями, поэтому состав крови и иммунитет тоже менялись.

Четвертая группа крови - самая молодая. Появилась, когда люди расселились на разных континентах и смешали три предыдущих группы.

Тогда не надо было бороться за выживание, поэтому у людей с 4 группой - слабый иммунитет, так легко подхватывают простуду и инфекции. У них чувствительный желудок. Поэтому нужно есть больше молочных продуктов, фруктов и овощей.

Полезны также овсяная крупа, хрустящие хлебцы, курятина, яйца.

Люди с 3 группой имеют крепкую систему пищеварения, могут есть почти все. Полезные для них - сыры, кефир молоко, потому что эта группа возникла, когда люди начали приручать домашних животных. Из орехов полезны лишь грецкие и миндаль.

Пациентам с 2 группой крови советует хорошо следить за питанием, потому что у таких часто нарушается обмен веществ. Бывает анемия, диабет, болезни печени и желчного пузыря.

Для этого надо есть меньше мяса, потому что оно тормозит обменные процессы и формирует запасы жира. От этого бывает лишний вес. Таким лучше подойдет овощная диета - она также укрепит желудок.

Первая группа - устойчивая к болезням, потому что была еще у первобытных людей.

"Но организм силен тогда, когда человек живет в одних и тех же условиях. Такие обычно очень "консервативны", не принимают изменений климата. Нежелательно кардинально менять и еду, потому что страдать сердце и иммунная система. Есть у меня пациентка с первой группой, то у нее и сердце болело, и аллергия на пыльцу цветов возникла, когда полетела отдыхать в Тунис."

Нужно есть меньше хлеба и зерновых, больше вареного куриного мяса и свинины.

gazeta.ua