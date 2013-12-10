Квашеная капуста предупредит язву желудка

Квашеная капуста богата ценными витаминами. Так, всего 200 г этого продукта покрывают почти половину дневной потребности в витамине С.

Также в ней присутствует витамин В6, способствующий наилучшему усвоению белка (вот почему квашеную капусту полезно использовать в качестве гарнира к мясным блюдам).

Помимо витаминов квашеная капуста содержит много никотиновой кислоты, обеспечивающей нормальное течение жизненно важных клеточных процессов и придающей блеск волосам и крепость ногтям.

Также квашеная капуста богата такими микроэлементами, как калий, железо, магний, цинк. Еще это отличное профилактическое средство против язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ее клетчатка содействует пищеварению и улучшает микрофлору кишечного тракта. Вообще квашеная капуста укрепляет иммунитет, регулирует обмен веществ. Наблюдается и целительный эффект при болях в желудке.