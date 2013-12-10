Непогода обесточила в Украине 47 населенных пунктов

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, снег) при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 47 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области обесточено 20 населенных пунктов, в Винницкой – 14, в Кировоградской – 8, в Херсонской – 5.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.