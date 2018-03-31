Навыки оказания первой помощи, которыми должен владеть каждый

На протяжении многих лет нам давали многочисленные рекомендации по выживанию, но что, если вы действительно оказались рядом с человеком, которому незамедлительно нужна ваша помощь (например, человек упал в обморок или задыхается). Давайте узнаем, что же всё-таки необходимо сделать, если пострадавший находится на грани жизни и смерти.

Прежде всего мы должны напомнить, что самое первое, что вы должны сделать – это позвонить в скорую помощь. Затем решите, какую помощь вы в состоянии оказать пострадавшему и убедитесь, что ваша собственная жизнь находится вне опасности.

Когда бортпроводник проводит инструктаж перед полетом, он подчеркивает необходимость оказания помощи в первую очередь себе – в противном случае у вас не будет возможности помочь кому-либо еще.

Вам не обязательно быть медработником, чтобы суметь спасти человеческую жизнь, все что необходимо – это запомнить базовые рекомендации по оказанию первой помощи.

Как правильно делать искусственное дыхание

Когда мы говорим о навыках оказания первой помощи, первое, что приходит на ум – это сердечно-легочная реанимация или искусственное дыхание – способ, который может спасти человека, если у него случился сердечный приступ. Конечно, пройти обучающий курс было бы нелишним, но даже без тренировки вы сможете спасти чью-то жизнь.

Искусственный массаж сердца можно делать всем (кроме младенцев), чье сердце перестало биться. Техника массажа выполняется неглубокими надавливаниями на грудную клетку с частотой около 100 раз в минуту и продолжается до прибытия медиков.

Первая помощь при инфаркте (сердечном приступе)

Каждая седьмая смерть происходит из-за болезней сердца, поэтому очень важно знать признаки, а также правила оказания первой помощи при сердечном приступе. Бывает, что в одних случаях симптомы указывают на остановку сердца (что также требует проведения сердечно-легочной реанимации), в других же случаях все на так драматично, и может оказаться, что у человека обычная изжога.

После того, как вы позвонили в скорую, дайте больному таблетку аспирина, однако убедитесь, что у него нет аллергии, ему больше 16 лет, а также, что он не принимает лекарства, которые не сочетаются с аспирином.

Если человек задыхается

Иногда в ресторанах вешают постеры, иллюстрирующие приемы Геймлиха – план действий при оказании помощи поперхнувшемуся, когда его дыхательные пути перекрыты куском пищи или другим предметом. Шансы, что такие плакаты мы увидим в своей повседневной жизни невелики.

Примечание: прежде, чем делать толчки в живот, необходимо совершить 5 ударов ладонью по спине.

Для младенцев и детей, чьи маленькие трахеи и склонность к проглатыванию случайных предметов вселяют в родителей постоянный страх, существуют другие методики оказания первой помощи.

Как спасти утопающего

Это одна из самых распространенных смертей от несчастного случая, особенно среди детей. Если вы неопытный пловец, то запомните, что плыть к человеку, чтобы его спасти – это последнее, что вы можете для него сделать. Предлагаем вам следующую формулу для спасения утопающего: «Достань, брось, греби, плыви»

Достань. Если человек тонет рядом с краем бассейна или пирса, лягте плашмя на землю и попытайтесь дотянуться до тонущего. Используйте ветку дерева, весло, полотенце или кочергу в случае, если вы не можете дотянуться до человека. Если необходимо, то нырните и, держась за край бассейна или пирса, попытайтесь дотянуться до утопающего.

Брось. Бросьте спасательный круг (если он есть под рукой).

Греби. Подплывите к тонущему человеку на лодке (опять же, если таковая имеется).

Плыви. Плыть самостоятельно – это крайняя мера. Возьмите с собой спасательный круг, полотенце или рубашку, чтобы взять тонущего человека на буксир.

Как остановить кровотечение

Существуют различные виды кровотечения, начиная от маленькой царапины, заканчивая серьезным артериальным кровотечением. В этом случае ваша задача – как можно раньше остановить кровотечение. Вымойте руки и наденьте медицинские перчатки (если таковые имеются, также может подойти полиэтиленовый пакет), затем:

Уложите пострадавшего и накройте его одеялом. Приподнимите место кровотечения.

Удалите явную грязь и мусор из раны, но не пытайтесь извлечь большие или глубоко засевшие предметы самостоятельно.

Наложите повязку из бинтов или чистой ткани на 20 минут и не отрывайте повязку от раны, чтобы посмотреть, не остановилось ли кровотечение.

Приложите, если необходимо, марлю.

Если кровотечение не останавливается, осуществите давление непосредственно на артерию: болевые точки на руке находятся с внутренней стороны руки, чуть выше локтя и чуть ниже подмышки. Болевые точки на ноге расположены за коленом и в паху. Сожмите главную артерию в этих областях напротив кости. Держите пальцы ровно. Другой рукой продолжайте оказывать давление на рану.

Как только кровотечение остановилось, оставьте повязку на месте и попытайтесь зафиксировать травмированную часть тела.

Как лечить ожог

Большие и серьезные ожоги, конечно, должны быть обработаны врачом, однако доктор Мэтью Хоффман дает следующий совет: «Незамедлительно промойте место ожога прохладной водой в течение 10 минут. Затем охладите кожу влажным компрессом. Ни в коем случае не прикладывайте к месту ожога лед или масло. Аккуратно очистите кожу мягким мылом и водой. Чтобы облегчить боль, можно принять ацетаминофен (Тайленол) или ибупрофен (Мотрин). Легкие ожоги на поверхности кожи не нужно перевязывать».

Канал BBC, однако, рекомендует промыть ожог в течение 20 минут холодной проточной водой (эта мера сдержит боль на 3 часа), а также советует снять одежду и драгоценности с места ожога.

Кстати, то, что масло помогает от ожогов – это миф. Люди лечат ожоги йогуртом, томатной пастой, сырыми яичными белками, нарезанным картофелем, растительным маслом. Масло может вам может помочь, в случае, если на кожу попала горячая смола, другие же продукты питания оставьте для еды.

Как принять роды в машине (или другом месте)

Считается, что одним из страхов беременной женщины и ее партнера является страх принимать роды самостоятельно. И если вы не часто бываете в обществе беременной женщины, то умение принимать роды – не самое важное для вас умение, но вы никогда не знаете, в какой ситуации можете оказаться. Поэтому следующие советы, взятые из «Справочника по выживанию в самых неблагоприятных обстоятельствах», помогут вам справится с этой ситуацией (кстати, в ней же говорится, что в принципе ребенок может появиться на свет самостоятельно – просто ему нужно немного помочь).

Высчитайте время сокращения матки. Так вы поймете, действительно ли начались роды: время между схватками составляет от 3 до 5 минут, а затем от 40 до 90 секунд, а по частоте и силе схватки увеличиваются в течение часа. Это касается никогда не рожавших женщин.

Поддерживайте головку и тело ребенка по ходу его движения из утробы матери.

Оботрите новорожденного и держите его в тепле. Не шлепайте ребенка по попе, но обязательно удалите пальцами накопившуюся жидкость изо рта, если необходимо.

Завяжите узлом пуповину в нескольких сантиметрах от ребенка веревкой (или шнурком).

Вы не должны самостоятельно перерезать пуповину, если вы недалеко от больницы. Если все-таки вам придется ждать медицинской помощи дольше, то аккуратно перережьте пуповину, перевязав ее на несколько сантиметров ближе к матери, затем разрежьте ее между получившимися узлами.

Как перенести человека

Зачастую лучше оставить пострадавшего на месте до приезда скорой помощи. Никогда не пытайтесь переместить человека с повреждениями головы, шеи или позвоночника. Но бывают случаи, когда вам необходимо перенести пострадавшего в безопасное место. Если вы не очень сильны, а человек слишком тяжел для вас, то следующие рекомендации помогут вам справиться с этой задачей, не причиняя вреда ни вам, ни пострадавшему.

Убедитесь, что человек расположен к вам лицом. Возьмите его руку и перекиньте себе через плечо.

Встаньте на колени или присядьте так, чтобы середина туловища пострадавшего была напротив вашего плеча.

Привстаньте, отталкиваясь ногами и бедрами, не наклоняйтесь вперед, иначе можно повредить спину.

Таким образом, человек будет висеть у вас на плече, и вы сможете идти.

Надеюсь, что вам никогда не придется прибегать к оказанию первой помощи, но теперь то вы знаете, что можно сделать в зависимости от сложившейся ситуации.

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