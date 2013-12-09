Мужское здоровье после 50 лет

Александр Ковалевский - врач-терапевт высшей категории "Медицинского центра на Леонтьевском" - рассказывает, могут ли мужчины средних лет избежать урологических проблем.

"Принято считать, что урологические проблемы неизбежны, если вы мужчина и вам 50. Но, на самом деле, сохранить здоровье можно и нужно. Существуют хорошо зарекомендовавшие себя меры профилактики, следуя которым, мужчина даже в возрасте за 50 сумеет избежать проблем с урологической сферой. Правила эти достаточно просты, и соблюдать их несложно.

Так, для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, в качестве средства барьерной контрацепции при случайных половых связях всегда следует использовать презерватив. Даже при наличии ограниченного числа половых партнеров при интимной близости без барьерных контрацептивов нужно дважды в год проходить обследование на выявление ЗППП и воспаления предстательной железы, поскольку у людей с хорошим иммунитетом заболевания могут протекать бессимптомно в течение длительного времени.

Каждый год, начиная с 45 лет, для своевременного выявления аденомы и рака простаты требуется проходить профилактическое обследование состояния предстательной железы. Если рак простаты был выявлен у кого-то из родственников, приступать к обследованиям надо уже в 40 лет. Все эти меры помогут и в зрелом возрасте вести полноценный образ жизни и чувствовать себя настоящим мужчиной".