Что нужно знать при лечении псориаза

Псориаз – это хроническое заболевание кожи с характерными шелушащимися красными пятнами.

Пятна покрыты серебристыми чешуйками, зудят и выглядят непрезентабельно. Чаще всего такие пятна при псориазе появляются на коленях и локтях. Кроме того, при псориазе часто поражаются ногтевые пластинки. На коже нередко формируются волдыри и трещины.

Ничего внятного о причинах псориаза, связи с инфекциями или наследственностью не сформулировано до сих пор. Наиболее популярной сейчас считается точка зрения, считающая псориаз аутоиммунным заболеванием.

Что же собственно происходит с кожей при псориазе?

Клетки кожи ведут себя абсолютно нормально, только жизненный цикл их ускоряется раз в десять. Поэтому и формируются такие странные пятна, и именно поэтому наблюдается характерное отшелушивание (по типу перхоти).

Разные методы и приёмы лечения псориаза в разной степени эффективны у разных больных. Если проще – нужно пробовать, чтобы понять, что именно вам помогает. Для того чтобы не бросаться на откровенно шарлатанские средства, начните с визита к ключевому по псориазу дерматологу в вашем городе (районе города). Ваша цель – получить консультацию о реальных методах лечения.

Очень важно: Ни в коем случае не злоупотребляйте гормональными мазями и кремами.

Несмотря на быстрый эффект, это очень опасная штука, которую можно использовать только изредка. При длительном применении (а искушение появляется сразу) гормональные средства провоцируют резкое ухудшение процесса и расширение очагов поражения.

Таким образом – лечение псориаза в домашних условия подразумевает профилактику обострений и смягчение симптомов заболевания.

Снижение риска аллергических реакций.

Любая аллергия провоцирует обострение псориаза, поэтому для аллергиков важна гипоаллергенная диета, постоянная влажная уборка помещения, приём антигистаминных препаратов в период сезонных аллергий.

Ограничение в питании.

Переедание, употребление большого количества пряных, острых, копчёных продуктов также провоцирует псориаз.

Вообще любые проблемы с пищеварительной системой мгновенно отображаются на коже даже у здорового человека. Больные псориазом должны ещё более внимательно относиться к своему весу, качеству и количеству употребляемой еды.

Уход за кожей.

Ни в коем случае не трите и не расчёсывайте бляшки. Причину заболевания вы не устраните, а инфекцию можно занести запросто. Горячие ванны при псориазе противопоказаны. Вообще лучше пользоваться душем. В период обострения – никаких ванн вообще. Не пытайтесь удалять бляшки и после купания. Это не ороговевшая ткань, а живые клетки – можно травмировать

Мыло нужно подбирать мягкое щелочное. Вообще желательно перейти на качественные детские средства гигиены. Кожа при псориазе сушится, поэтому нужно подобрать подходящие средства для увлажнения. Осушать кожу можно только промакивая.