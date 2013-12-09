Киев стоит из-за 10-балльных пробок

Система "Яндекс. Пробки" по состоянию на 9:00 показывает пробки в десять баллов из десяти с пометкой "Город стоит - пешком быстрее".

Как сообщается, тянучки охватили центр города, Подол, Печерск. Огромная пробка сформировалась на въезде на Московский мост. Затруднено движение на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, Чоколовском бульваре, Краснозвездном и Воздухофлотском проспектах , проспекте Победы и 40 - летия Октября, улицах Гетьмана, Телиги , Борщаговской , Красноармейской.

Окружная дорога в сторону Академгородка также "стоит". Традиционно сложная транспортная ситуация наблюдается на Троещине, а главные автомагистрали стали "красными". Кроме того, сложная ситуация на всех подъездах к столице. Нормальная ситуация наблюдается на проспекте Бажана в сторону Борисполя.