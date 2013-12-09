Минздрав призывает участников акций не препятствовать "скорой"

Министерство здравоохранения Украины призывает организаторов и участников массовых акций в центре Киева не препятствовать работе скорой помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«В связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы значительная часть Печерского района Киева оказалась заблокированной для автомобильного транспорта. Это существенно осложняет, а порой делает невозможным проезд автомобилей экстренной медицинской помощи, которые направляются на вызовы жителей Киева с острыми состояниями - сердечными приступами, инсультами, неотложными хирургическими патологиями», - говорится в сообщении.

Поэтому Министерство здравоохранения призывает организаторов и участников массовых мероприятий не прибегать к несанкционированному перекрытию проезжей части улиц и не препятствовать перемещению по городу бригад скорой медицинской помощи, ведь следствием несвоевременно оказанной медицинской помощи может быть непоправимая трагедия. «Здоровье и жизнь каждого человека остаются бесценными при любых общественных мероприятиях и политических обстоятельствах», - подчеркивают в Минздраве Украины.