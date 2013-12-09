Соляные лампы полезны для здоровья

Соляные лампы - это естественный очиститель воздуха . Ее советуют покупать тем, кто имеет проблемы с дыхательными путями - ангину, бронхит. Также ты, кто перенес операцию на легких. Таким с включенной в комнате лампой становится легче дышать. Лампы продают в интернет - магазинах, в санаториях. Соляные лампы преодолевают вредное влияние бытовой техники на организм.

"Вся бытовая техника выделяет положительно заряженные ионы, - говорит столичный терапевт Роза Дорошенко. - Когда их много, организм выделяет гормоны стресса. Ухудшается сон, со временем возникают гормональные сбои, депрессия, бессонница, болезни сердца".

Соль выделяет отрицательные ионы. Их много в воздухе после дождя. Как их вдохнуть, давление становится нормальный, легче дышать, голова не болит, усталость исчезает. После родов женщина быстрее восстанавливается. Отрицательные ионы улучшают внимание, уменьшают боль после операций. Раны быстрее заживают.

В комнате, где высокая влажность, соляную лампу советуют держать включенной постоянно.

"Она притягивает всю влагу, поэтому сырости в помещении не будет. Но если в сырости держать выключенной, лампа глазное таять и подтекать. Лучше не выключать совсем".

"Чтобы дышать оздоровленным воздухом, не обязательно ехать в соляные пещеры. Атмосферу такой пещеры можно устроить у себя дома. Идеально, если в одном углу комнаты стоять соляная лампа, а в другом - увлажнитель воздуха. При увлажнители лампу можно не выключать совсем. воздух и микроклимат у вас будет такой, не отличить от курортного".

Основное преимущество ламп из соли - то, что у них есть натрий хлор. При нагревании насыщает воздух полезными ионами, которые оздоравливают организм.

"Чувствительные люди сразу знают, когда лампу нужно выключать. А одна моя знакомая сказала: выключай уже лампу, у меня в горле пересохло".

На лампе с естественного пласта соли видно полоски соли, вклаплення разных цветов.

"Еще красивее такая выглядит, когда подсвечивается. Лишь солотвинские лампы имеют черный цвет, таких больше нигде нет. Соль в природе чернеет от лечебной грязи. В Солотвинской соли нет мела. Это очень хорошо, потому что мел при нагревании испаряется в воздух, оседает в легких. Вывести ее оттуда очень сложно ".

gazeta.ua