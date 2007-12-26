В Ивано-Франковске 2008 год объявлен Годом медицины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, около 20 млн. грн. необходимо для закупки современного медицинского оборудования. В.АНУШКЕВИЧУС отметил, что Ивано-Франковск станет первым городом в Украине, где власть сразу покупает 15 карет "скорой помощи". Половину из них лечебные учреждения города получат к началу нового года. Цена одного автомобиля – 44 тыс. долларов.

В настоящее время в городе работают 22 кареты "скорой помощи". Из них лишь одна соответствует всем нормам.

Учитывая количество населения Ивано-Франковска, заметил В.АНУШКЕВИЧУС, городу необходимо 46 карет "скорой помощи".