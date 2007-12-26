Елки опасны для здоровья - медики

Американские специалисты с Колледжа аллергии, астмы и иммунологии провели исследования, посвященные влиянию новогодних елок на организм человека. Оказалось, что в замкнутом пространстве вещества, которые выделяют елки, могут быть чрезвычайно опасны для аллергиков.

На протяжении первых трех суток после того, как праздничное дерево оказалась в закрытом помещении, оно распространяет 800 спор почвы на квадратный метр - доза, которая почти достигает допустимой нормы.

Но уже через четыре дня количество спор доходит до 5000. Такая концентрация крайне негативно влияет на состояние аллергиков и астматиков.

Для людей, которые не поддаются аллергическим реакциям, объем спор, который накопился в комнате, может представлять не меньшую угрозу, потому что они создают дополнительную нагрузку на слизевую оболочку дыхательных путей.

Исследование показало, что предельно допустимая норма пребывания хвойного дерева в помещении составляет четыре дня. Однако даже эти сроки не способны предотвратить вред, который наносят продавцы вечнозеленых деревьев.

Дело в том, что химические вещества, которыми чаще всего продавцы и производители спрыскивают деревья, чтобы уничтожить вредителей, живущих в стволе, ветвях, а также, чтобы добавить дереву выгодного "товарного" вида, могут вызывать тяжелые аллергические реакции.

Благодаря старательной обработке ядохимикатами пострадать могут не только вредители, но потенциальные покупатели. Срок нахождения обработанной елки в помещении значения не имеет.

Альтернатива "живым" деревьям - искусственные елки - вызывают не меньше нареканий у специалистов. Во-первых, грибки и пыль могут находиться не только на натуральных, но и на пластмассовых елях. Во-вторых, много искусственных елей производятся в Китае, где для их изготовления применяются токсичные материалы.

Негативно влиять на организм могут и хвойные спреи, которыми иногда орошают искусственные деревья в квартирах.

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