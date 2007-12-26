Любители чая и кофе реже заболевают раком почки

Американские ученые из Медицинской школы Гарвардского университета, изучив данные 13 исследований, пришли к выводу, что люди, которые в больших количествах пьют кофе и чай, реже заболевают раком почки.

Согласно данным исследования учеными было установлено, что у тех, кто ежедневно выпивал в среднем по три и более чашек кофе объемом 240 миллилитров, шансы заболеть раком почки уменьшались на 16% , по сравнению с теми, кто пил кофе раз в день или реже.

Также специалисты выяснили, что ежедневное употребление хотя бы одной чашки чая было связано с 15-процентным снижением риска развития онкологического заболевания, в то время, как молоко, прохладительные напитки и соки не оказывали на частоту заболеваний никакого влияния.

Что характерно, благотворное влияние чая и кофе оставалось таким же и после учета таких факторов риска рака почки как курение, ожирение и повышенное кровяное давление.

Американские ученые полагают, что антираковые свойства чая и кофе могут быть связаны со способностью этих напитков повышать чувствительность тканей организма к инсулину. Ведь повышенные уровни этого гормона в организме считаются одним из факторов риска многих разновидностей раковых заболеваний.

Корреспондент.net