Сельдь поддерживает сердечно-сосудистую систему

Группа шведских ученых из Технологического университета в Гетеборге, во главе с Хелен Линквист, обнаружила, что сельдь имеет много полезных свойств. Этот вид рыбы защищает от атеросклероза и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

В исследовании приняли участие добровольцы, которые ели 150 г филе сельди пять раз в неделю. Эксперты тщательно контролировали состояние их здоровья и выяснили, что сельдь влияет на организм чрезвычайно положительно.

Регулярное потребление сельди помогает снизить “плохой“ холестерин и укрепляет стенки кровеносных сосудов. Это означает значительное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

По мнению экспертов, мясо сельди может заменить некоторые из самых дорогих рыб, например, лосося. Сельдь почти так же полезна, но учитывая разницу в цене, ее можно есть гораздо чаще.

Специалисты рассказали, как правильно питаться зимой. Помимо рыбных продуктов, очень полезны такие овощи, как свекла, морковь, редька. Не забывайте и о специях – корице, имбире, перце. Они обладают бодрящим эффектом. Также множество необходимых зимой витаминов содержится в орехах, особенно миндале.

А красная или черная рыбья икра поможет похудеть. Этот деликатес содержит полноценный белок, витамины, йод и полиненасыщенные жирные кислоты. Любимое лакомство не только обеспечит организм необходимыми микроэлементами и витаминами, но и “вытеснит“ вредные жиры.