В больницах - 40 пострадавших в результате событий в Киев

По состоянию на утро 6 декабря в киевских больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате событий на Майдане Незалежности и под Администрацией Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главврач Киевской городской станции скорой помощи Анатолий Вершигора.

По его словам, у всех пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести.

В целом, по его информации, начиная с 30 ноября, в пункты скорой помощи обратились 348 пострадавших вследствие событий в центре Киева. 156 из них были доставлены в больницы. При этом Вершигора допустил, что часть травмированных в событиях в центре города могла не обращаться в пункты скорой помощи.

Как отметил Вершигора, в это число пострадавших не входят милиционеры, лечением которых занимается их ведомственная служба.

По словам главврача больницы скорой помощи Александра Ткаченко, начиная с 30 ноября, в его больницу обратились 68 пострадавших в результате событий на Майдане и Банковой. 24 из них были госпитализированы, 44-м была оказана амбулаторная помощь. На данный момент в больнице находятся 9 пострадавших, 6 из которых проходят лечение под охраной, еще 3 находятся в нейрохирургическом отделении.

По словам Ткаченко, у госпитализированных травмы легкой и средней степени тяжести, в частности это сотрясения мозга, перелом конечностей и ушибы.

Говоря о характере полученных травм, Ткаченко отметил, что в основном повреждения были получены в результате избиения. Подавляющее большинство пострадавших, по его словам, это киевляне.

Как сообщалось, 30 ноября бойцы «Беркута» разогнали Евромайдан в центре Киева и жестоко избили его участников.

1 декабря возле Администрации Президента из-за действий провокаторов произошли жестокие столкновения правоохранителей с участниками акции протеста.