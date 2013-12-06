В больницах - 40 пострадавших в результате событий в Киев
15:02, 06 декабря 2013Страна
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Большинство пациентов киевляне
По состоянию на утро 6 декабря в киевских больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате событий на Майдане Незалежности и под Администрацией Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главврач Киевской городской станции скорой помощи Анатолий Вершигора.
По его словам, у всех пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести.
В целом, по его информации, начиная с 30 ноября, в пункты скорой помощи обратились 348 пострадавших вследствие событий в центре Киева. 156 из них были доставлены в больницы. При этом Вершигора допустил, что часть травмированных в событиях в центре города могла не обращаться в пункты скорой помощи.
Как отметил Вершигора, в это число пострадавших не входят милиционеры, лечением которых занимается их ведомственная служба.
По словам главврача больницы скорой помощи Александра Ткаченко, начиная с 30 ноября, в его больницу обратились 68 пострадавших в результате событий на Майдане и Банковой. 24 из них были госпитализированы, 44-м была оказана амбулаторная помощь. На данный момент в больнице находятся 9 пострадавших, 6 из которых проходят лечение под охраной, еще 3 находятся в нейрохирургическом отделении.
По словам Ткаченко, у госпитализированных травмы легкой и средней степени тяжести, в частности это сотрясения мозга, перелом конечностей и ушибы.
Говоря о характере полученных травм, Ткаченко отметил, что в основном повреждения были получены в результате избиения. Подавляющее большинство пострадавших, по его словам, это киевляне.
Как сообщалось, 30 ноября бойцы «Беркута» разогнали Евромайдан в центре Киева и жестоко избили его участников.
1 декабря возле Администрации Президента из-за действий провокаторов произошли жестокие столкновения правоохранителей с участниками акции протеста.
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