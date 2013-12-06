Причины болей в шее

Болезни шеи и горла – это группа разнообразных заболеваний, локализующихся в пространстве от подбородка до ключиц.

Шея – уникальное место, связывающее все системы и часть органов человека в единое целое.

Естественно, что болеет каждый орган сам по себе, а шея – не орган, а часть тела.

Поэтому рассматривать заболевания будем по очереди:

Остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Заболевание связано с плохим питанием, воспалительными заболеваниями, гиподинамией и офисной работой. Несбалансированное питание приводит к ухудшению восстановления межпозвоночного хряща. Офисная работа, сидение за компьютером, «влипание» в телевизор и планшет дают мощнейшую статическую нагрузку на мышцы шеи и межпозвоночные диски. Воспалительные заболевания ускоряют процесс разрушения хрящевой ткани.

Симптомы: боль в области шеи, иногда отдаёт в руки, снижение подвижности рук, головокружение, раздражительность, синдром хронической усталости.

Лечение: хондропротекторы, смена образа жизни, симптоматическое лечение, лечебная физкультура.

Грыжа шейного отдела позвоночника.

Очень «популярное» заболевание шеи. Межпозвоночный диск, по ряду причин (в т.ч. остеохондроз), рвётся.

Симптомы: усиливаются все проявления остеохондроза, появляется онемение рук или отдельных пальцев (в зависимости от уровня грыжи), боль становится интенсивной.

Лечение: две трети грыж шейного отдела нормально ведутся грамотным врачом-реабилитологом без применения хирургических методов.

Большая часть осоложнений появляется после визитов к «костоправам», т.е. народным манульным терапевтам. Оставшаяся треть случаев грыжи шейного отдела позвоночника нуждается в срочном хирургическом лечении, сама не проходит и поэтому необходима операция.

Потеря голоса, охриплость голоса, хронический кашель.

Эти неприятности связаны либо с хронической инфекцией, поселившейся в области шеи, либо с постоянным контактом с аллергеном или едким веществом.

В любом случае – необходимо обратится к ЛОРу, пусть разбирается в причинах проблемы. Разумеется, если до этого вы ходили на футбол, и банально сорвали голос – проблема разрешится и без специалиста.

Изжога – связана с нарушением нормальной работы желудка.

Если желудок переполнен или поражён заболеванием – желудочное содержимое может забрасываться в пищевод. Обожжённый кислотой пищевод ощущается как изжога, т.е. жжение в области горла.

Нарушение глотания.

Афагия – неспособность проглотить что-либо. В принципе – это неврологический симптом, однако нередко он возникает после Одинофагии.

Одинофагия – боль при глотании. Возникает из за язвы пищевода, рака пищевода, ожогов и хронических заболеваний пищевода.

Увеличение щитовидной железы.

Увеличенная щитовидная железа сама может вообще не беспокоить, но требует немедленной консультации эндокринолога. Кроме того, что это может быть диффузный зоб, есть риск, что это – онкологический процесс.

Удушье может быть связано с аллергией, болезнями лёгких, столбняком, в общем – с массой вещей. Несмотря на то, что ощущение удушья локализуется в шее, шея к удушью отношение имеет только в одном случае. Если человек (обычно это ребёнок) давится предметом, т.е. тот попадает в трахею.

Храп (ронхопатия) – не заболевание, но качество жизни снижает. Храп чаще всего возникает из-за разросшихся аденоидов. Их можно удалить, остальные причины храпа - курение и излишний вес.

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