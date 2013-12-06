В Киеве 5 декабря к медикам "скорой" обратились 28 митингующих
12:18, 06 декабря 2013Страна
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Большинство с симптомами ГРВИ
В Киеве в течение 5 декабря врачи бригад скорой медицинской помощи зафиксировали 28 обращений участников акций протеста.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Департамента здравоохранения КГГА.
В частности, 25 человек обратились за помощью к врачам скорой медицинской помощи, а еще трое – к специалистам травмпунктов. Госпитализировано 22 участника массовых акций с травмами, симптомами ОРВИ и обострениями хронических заболеваний, проинформировали в КГГА.
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
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