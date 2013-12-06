Маска для сухих и поврежденных волос

Такая маска очень помогает избавится от сухости, потускнения и слабости волос. Она отлично укрепляет волосы и наполняет их жизненной силой. Вот только тот майонез, который продается в продуктовых магазинах, для приготовления маски не годится (да и для употребления в пищу, честно говоря, тоже нежелателен!). Попробуем сделать майонез в домашних условиях.

Домашний майонез, рецепт

Яичный желток взбить миксером с кефиром, подсолнечным или оливковым маслом в соотношении 1:1. По вкусу можно добавить соль и горчицу. Поставить на полчаса в холодильник. Майонез готов. Он будет основным ингредиентом для масок.

Полезные советы

1. Не применять маски с майонезом для жирных волос.

2. Поскольку майонез – довольно жирный продукт, смыть его с волос бывает очень тяжело. Поэтому приготовьтесь к тому, что вам придется провести в ванной много времени. Зато результат того стоит!

3. Избавиться от запаха майонеза поможет такой способ: в травяной отвар добавьте несколько капель любимого эфирного масла и используйте, как бальзам-ополаскиватель.

4. Для маски следует применять только свежий майонез, т.е. приготовленный непосредственно перед тем, как нанести маску на волосы.

5. Используйте маску 1-2 раза в неделю. Для достижения оптимального результата достаточно курса из 10 масок.

Рецепты масок на основе майонеза

1. Домашний майонез в чистом виде, безо всяких добавок, нанесите на волосы, перед тем, как помыть их.

Накройте пакетом, полотенцем и держите 20 минут. Затем смойте водой и вымойте голову обычным способом.

Если оставить такую маску на ночь, то о сухих и поврежденных волосах можете забыть!

2. 200 грамм майонеза смешайте с тертым авокадо, нанесите на волосы и оставьте на 40 минут. Смойте шампунем. После этого нанесите на волосы витаминизированный бальзам-ополаскиватель.

3. 200 грамм майонеза взбейте с тремя яичными желтками. Нанесите на волосы, подержите 40 минут и смойте без использования шампуня. Такая маска способна усилить рост волос.