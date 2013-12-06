Целебные свойства расторопши

Доцент кафедры эндокринологии из столичного медицинского университета 62-летний Александр Приступюк говорит, как дополнительное средство расторопша очень полезна при диабете.

Доказано, что расторопша улучшает работу печени на ранних стадиях диабета. У организма есть естественная чувствительность к инсулину. Печень, особенно ночью, производит лейкоген: защитное вещество, которое превращается в глюкозу и помогает бороться с недугом. Расторопша усиливает сопротивляемость болезни. Ее надо принимать 3 раза в день по столовой ложке перед едой. Порошок расторопши запивают водой.

Расторопша помогает печени лучше работать. При диабете 2 типа рекомендуют вести здоровый образ жизни, проходить пешком не менее 3 километров в день.Чаще расторопшу назначают именно на этой стадии болезни. Но надо помнить, что полностью вылечить диабет она не может.

Избыток сахара в организме ослабляет сосуды. При диабете надо постоянно консультироваться с врачом, чтобы не возникло осложнений. Запущенные формы диабета могут вызвать гангрену ног.

Инфаркт среди диабетиков случается в 4-5 раз чаще. Избыток сахара не проявляется, единственный способ его обнаружить - сдать кровь на анализ. Александр Приступюк советует делать анализ крови ежегодно, чтобы выявить диабет на ранних стадиях. Особенно важно контролировать уровень сахара людям после 40 лет.

Важно правильно распознать симптомы диабета. Прежде всего, сильно хочется есть и пить. Возникает слабость, сильная усталость и сухость во рту. Часто болит живот, раны заживают долго. Иногда поднимается температура. Надо срочно обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови.

gazeta.ua