Шишки хмеля успокаивают нервную систему

1 ст. ложку измельченных шишек хмеля залить стаканом кипятка, лучше в термос, настаивать в течение часа. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день до еды, пишут российские СМИ.

Водный настой хмеля улучшает аппетит, пищеварение. Его применяют при болезнях желчного пузыря и печени, при повышенной нервной возбудимости, нарушениях сна, при климаксе. Масло хмеля входит в состав «Валокордина».

Для хорошего сна положите шишки хмеля в маленькую подушку и будете спать без кошмаров.