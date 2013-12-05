Полезные напитки, которые могут заменить кофе

Кофе не принадлежит к диетическим продуктам, а следовательно, не всем подходит. Что же делать людям, которые любят кофе, привыкли к нему, но, учитывая проблемы со здоровьем, не могут употреблять без нежелательных последствий. Выход есть - готовить "кофейный" напиток по индивидуальному рецепту. Он будет не только вкусным, но и оригинальным и полезным.

Ржаной. Рожь промыть, высушить и поджарить на сковороде (не пережаривать), перемолоть на кофемолке, и заваривать, как кофе, можно только увеличить дозу - 2-3 ч. л. на 150 г воды.

Из топинамбура. Клубни топинамбура помыть, высушить, порезать на мелкие кубики и сушить на свежем воздухе 3-4 дня, потом досушить в духовке к появлению коричневого цвета. Хранить в сухом месте. Перед употреблением поджарить на сковородке, измельчить в кофемолке и заваривать, как обычный кофе.

Из семечек подсолнуха. К 100 г зерен кофе добавить 100 г подсолнечных семян, обжаренных на сковородке и измельченных на кофемолке.