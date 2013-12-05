Почему болит желудок

Боль в желудке – это ведущий симптом целой группы заболеваний.

Для начала определимся - где именно становится больно при боли в желудке.

Классически – боль возникает в эпигастрии, это пространство между горизонтальной линией, проведённой через пупок и нижними рёберными дугами.

Однако болезни сердца, позвоночника и некоторых других органов могут также «отдавать» в эту область, поэтому окончательное слово о причине боли в желудке должен сказать врач.

Основные заболевания, вызывающие боли в желудке:

Боли в желудке. Гастрит, т.е. воспаление слизистой оболочки желудка.

В один прекрасный день у вас появляется боль в желудке, которая стихает при приёме пищи. Причиной гастрита могут быть стрессы, характер питания, употребление горячей пищи и многое другое. Почему именно болит желудок при гастрите, что нужно делать и чего нельзя есть, изложено в соответствующей статье на нашем ресурсе.

Боли в желудке. Язва желудка.

Собственно, если игнорировать воспаление слизистой оболочки, на месте воспаления формируется язва. Жить становится гораздо хуже. Кроме «голодных» болей, характерных для гастрита, появляется резкая боль приблизительно через час после приёма пищи. Лечить язву желудка без гастроэнтеролога не получится. Лечение включает препараты (включая антибиотики), диету, вплоть до хирургических методов. “Запущенная” язва желудка может закончиться следующей болевой ступенью:

Боли в желудке. Перфорация язвы желудка

Иными словами, прорыв язвы в брюшную полость. Представьте себе, что на открытую рану плеснули кислоты с массой пережёванной пищи. Болевые ощущения такие, что некоторые умирают сразу от болевого шока. Боль при перфорации официально называется «кинжальной», и ничем от удара кинжала не отличается (только выживаемость после удара настоящего кинжала выше).

Боли в желудке. Полипы желудка.

Встречаются не очень часто. Представляют собой доброкачественные новообразования слизистой желудка. При полипах желудка характерна ноющая боль. При надавливании на живот боль усиливается. Кроме того, полипы могут кровоточить. Кровь в таких случаях чёрная, а не алая, как при геморрое.

Боли в желудке. Рак желудка

Рак может очень долго протекать практически без болей. Вообще все злокачественные опухоли желудка и кишечника растут довольно медленно. По мере развития заболевания возникают постоянные ноющие боли. Кроме болей будет падение аппетита, потеря массы тела, отвращение к мясу. Рак желудка отлично оперируется, это практически безопасно и спасло жизни миллионам людей. Если у вас нашли рак желудка и предлагают операцию – соглашайтесь.

Боль в желудке при пищевых инфекциях.

Если в организм попала злостная бактерия (вирус), выделяющая мощный токсин, – это может вызвать желудочный спазм, который ощущается как достаточно сильная боль. Обычно тут же начинаются рвота и понос, так что больные попадают по адресу в инфекционную больницу.

Боли в желудке. Переедание.

Да, переедание может вызывать боль в желудке. Боль формируется как за счёт давления на рецепторы пищевой массы, так и за счёт токсинов, связанных с незавершённым перевариванием еды.

Химический ожог, проглоченные острые предметы также вызывают боль в желудке.

Внимательное отношение к желудку – залог долголетия и молодости.

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