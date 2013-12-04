Рецепт зимнего горячего коктейля для бодрости

Зима - это не только новогодние праздники, нарядная елка, запеченный гусь и глинтвейн. Это еще и холодные долгие вечера, пронизываюший ветер, кусачие морозы, ослабленный иммунитет и постоянные простуды. Так легко впасть в депрессию и начать заедать ее шоколадками и сладкими булочками, а потом жаловаться на лишние килограммы. Для того, чтоб этого избежать, есть отличный способ подарить организму взрыв бодрости без лишних калорий - это горячий банановый коктейль с шоколадом и корицей. Банан и горький шоколад - отличные продукты, поднимающие настроение, а корица лишь усилит эффект.

Нам понадобится:

- 500 мл молока;

- 1 банан;

- 50 гр черного шоколада;

- щепотка корицы и ванили.

Ставим молоко разогреваться в кастрюльке. В это время с помощью блендера превращаем банан в пюре и добавляем в молоко. Туда же крошим шоколад. Хорошенько мешаем до тех пор, пока шоколад не растворится. После разливаем по чашкам и посыпаем корицей и ванилью. Бодрого дня!