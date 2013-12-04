Красный крест предоставил Украине 12 тысяч евро на приобретение курток с эмблемой Красного Креста и палаток для работы добровольцев в связи с сохраняющейся вероятностью насилия в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Международном Комитете Красного Креста.

«В связи с сохраняющейся вероятностью насилия Делегация Международного Красного Креста в России, Беларуси, Молдове и Украине предоставила финансовую помощь национальному обществу Украины в размере около 12 тысяч евро», - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время столкновений в Киеве 1 декабря 2013 года добровольцы Общества Красного Креста Украины оказали помощь примерно 40 пострадавшим, эвакуируя их с места событий и оказывая первую помощь.

Как сообщал УНИАН, на утро среды, 4 декабря, в больницах Киева, подчиненных Департаменту здравоохранения столицы, остаются 9 человек, пострадавших в результате столкновений, которые происходили в центре столицы, начиная с 30 ноября. С 30 ноября в целом за медицинской помощью к бригадам «скорой» и в больницы обратились 305 человек, 120 из них были направлены в стационары.