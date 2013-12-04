Как улучшить зрение
Несколько простых правил
Падение зрения – серьёзная проблема для современного человека.
Если раньше зрение ухудшалось, как правило, в связи с наследственной предрасположенностью к миопии (близорукости), то сейчас целые пласты населения ощущают необходимость в лечении глаз.
Не будем останавливаться на врождённых заболеваниях или катаракте – в данном случае улучшить зрение прекрасно помогает хирургический метод.
Поговорим о том, как улучшить зрение у человека без наследственной патологии.
Падение зрения в этом случае, как правило, связано с многочасовым и ежедневным сидением перед монитором.
Рассмотрим структуру глаза
Достаточно небольшие мышцы, отвечающие за кривизну хрусталика, вынуждены постоянно держать фокус на постоянную дистанцию. Как и любые другие мышцы в такой ситуации – мышцы глаз со временем теряют способность подолгу напрягаться, слабеют, что и отражается на зрении.
Кроме того, от постоянного спазма мышечные волокна теряют массу необходимых для нормальной работы веществ.
Итак, как улучшить зрение в домашних условиях:
Ограничить время контакта с компьютером до минимума.
Это – наиболее эффективный метод, кстати. Если вы работаете не в сфере IT, откажитесь от многочасовых турне по социальным сетям, компьютерных игр и т.п.
Планшетные компьютеры – крайне вредны для зрения. Кроме спазма аккомодации, планшеты «дарят» своим хозяевам ухудшение кровоснабжения глаза, за счёт постоянно наклонённой головы. Достаточно вредны и блики от экрана планшета.
Использовать гимнастику для глаз.
Каждый час работы за компьютером необходимо десять минут посвятить упражнениям на изменение фокусного расстояния. Таких методик достаточно много, подойдёт любая.
Включить в рацион как можно больше свежей моркови и черники.
В этих продуктах содержатся вещества, необходимые для восстановления зрения. Есть один нюанс – необходимо употреблять эти продукты вместе с жирной пищей. Это необходимо для лучшей всасываемости.
Лёгкий массаж глаз.
Полезно для восстановления кровообращения при мышечном спазме. Выполняется мягкими, медленными круговыми движениями в течение тридцати секунд.
Очки-тренажёры - перфорированные очки, или очки в мелкую дырочку.
Пластиковые устройства, продающиеся в любой оптике.
Хорошо снимают спазм аккомодации у части пациентов. Стоят недорого, попробовать стоит.
При определённой аккуратности и целеустремлённости эти средства помогут вам восстановить зрение и укрепить мышечный аппарат глаза. Естественно, что гимнастику для глаз оставлять не стоит и после восстановления зрения.