Можно ли зимой кушать больше

Зимой есть хочется больше - это вам скажет любая девушка, имеющая хоть какой-нибудь диетический опыт. «Добрые» бабушки и подруги спешат успокоить: но зимой же холодно, все калории пойдут на обогрев! Так почему же к весне большинство людей приходят с лишними сантиметрами на боках? Tochka.net решила разобраться в этом сложном вопросе.

Для начала: зимой действительно больше хочется есть. Это не ваша личная слабость, а абсолютно логичный результат изменения погоды. Причем аппетит растет сразу по двум причинам. Во-первых, ощутив снижение температуры и сокращение светового дня, организм начинает готовиться к трудным временам. Готовиться - значит запасать энергию, а запасенная энергия в человеческом организме - это жир.

Во-вторых, осенняя депрессия (даже в легких ее формах) - тоже не какая-нибудь придурь, а серьезная психологическая проблема. И попытки улучшить эмоциональное состояние при помощи вкусной еды (а все вкусное - жирное, сладкое, калорийное) - скорее норма, чем отклонение. Результат такой «терапии» - те же лишние сантиметры или килограммы.

Но главное, главное-то: почему лишние калории не идут на обогрев тела в зимнюю стужу? Первая причина - шубы, куртки, сапоги, шапки и шарфы. Со всеми этими термомембранами, плотными тканями и натуральными утеплителями мы редко мерзнем настолько сильно, чтобы на обогрев пришлось потратить значительное количество калорий.

Вторая причина, из-за которой не действует «диетическая магия холода», - неправильный баланс. Переоценив затраты калорий на обогрев тела, мы часто позволяем себе слишком много за обедом. А уж если включается сценарий «я так замерзла, можно съесть побольше», то и вовсе пиши пропало.

Третья, главная причина наших лишних зимних килограммов немного парадоксальна: просто наш организм устроен слишком умно. Дело в том, что заметив сокращение светового дня и увеличение расходов энергии на согревание, человеческое тело начинает «тормозить». Обмен веществ замедляется для того, чтобы пережить зиму. В крайней форме такое замедление происходит у животных, впадающих в спячку. У людей до такого, к счастью (или к сожалению), не доходит, но экономный режим все же включается. Поэтому калории, растраченные на «отопление» тела во время длительных прогулок по морозу, будут компенсированы экономией на менее важных активностях (например, на приливах энергии по утрам).

В итоге, совет tochka.net на зиму: не изменяйте свою диету, а «утешительные тортики» позволяйте себе только после внеплановой физической активности. Исключение из этого правила касается только активно «моржующих» барышень: после купания в ледяной проруби можете смело заказывать стейк и «Наполеон».

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