Маска из подорожника и крапивы для жирных волос

Для жирных волос прекрасно подходит маска из листьев подорожника и крапивы. Для приготовления маски листья измельчают в блендере до однородной массы (на одну маску для волос средней длины берут 5-6 больших листьев подорожника и 2-3 средних стебли крапивы ), добавляют по 2 капли грейпфрутового и кедрового эфирных масел.

Маску нанести на корни волос, массирующими движениями втирать в кожу головы, затем распределить по всей длине волос. Держать маску 1,5-2 часа, надев на голову целлофановую шапочку и обернувшись в полотенце. Смывать прохладной водой без шампуня. Применять 2 раза в неделю.

Подорожник и крапива прекрасно очищают и укрепляют волосы. Маска для жирных волос из подорожника и крапивы нормализует секрецию кожного жира, и уже после 2-3 применений волосы остаются чистыми гораздо дольше.

Ополаскиватель из подорожника для нормальных волос

Владельцам нормального типа волос можно использовать ополаскиватель из отвара подорожника. Необходимо заварить 20 г листьев и семян подорожника (можно использовать как свежие, так и сухие) в литре воды, остудить и процедить. Полученным отваром ополаскивать волосы после мытья.

После применения отвара из подорожника волосы становится очень мягкими и блестящими, уменьшается количество выпадающих и секущихся волос.