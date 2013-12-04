Эпидемпорог по гриппу и ОРВИ ни в одном регионе не превышен

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного заведения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний».

Так, говорится в сообщении, за 25 ноября - 1 декабря показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и находятся в пределах от 10,9% в Хмельницкой до79,7 % в Ивано-Франковской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 184 тыс. 860 чел., среди них 131 тыс. 744 (71,3 %) это дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 40,7 на 10 тысяч.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 64,7, а самый низкий в Харьковской областях – 17,1 на 10 тысяч населения.

За отчетную неделю было госпитализировано 7 087 чел., среди них – 5 581 (78,8%) дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей увеличился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей до 17 лет и составляет, соответственно – 3,7% и 8,4%, сообщили в Минздраве.

За 48 неделю 2013 года на территории Украины летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую неделю. В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, говорится в сообщении.