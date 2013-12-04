Украина в рейтинге благотворительности заняла 102 место

В Мировом рейтинге благотворительности, составленном Британской благотворительной организацией Charity Aid Foundation (CAF), в этом году Украина заняла 102 место. В общей сложности в рейтинге - 135 стран мира.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации благотворителей Украины, ссылаясь на опубликованный Мировой рейтинг благотворительности cafrussia.ru.

Как отмечается, это самый высокий показатель Украины за всю историю рейтинга (он обнародовался в четвертый раз).

Опубликованный Мировой рейтинг благотворительности отображает состояние благотворительности в мире за 2012 год. Как и в прошлые годы, уровень благотворительности стран мира оценивался по трем критериям: денежные пожертвования в благотворительные организации, участие граждан в благотворительности в качестве волонтеров и предоставление помощи незнакомым людям, которые в ней нуждаются.

В составляющие показателя благотворительности входили: уровень предоставления помощи нуждающимся – Украина заняла 112 место (вместе с Болгарией); уровень денежных пожертвований в благотворительные организации – Украина заняла 122 место (такой показатель имеет еще ряд стран – Бенин, Коморские острова, Демократическая Республика Конго, Литва, Мали и Палестинские территории); уровень участия граждан в волонтерской работе – у Украины 26 место (вместе с Казахстаном, Монголией и Великобританией).

Первая десятка Мирового рейтинга благотворительности выглядит так: лидер – США, на второй позиции – Канада, Новая Зеландия и Мьянма, на пятом месте – Ирландия, дальше идут Великобритания, Австралия, Нидерланды, Катар и Шри-Ланка.

“Из показателей рейтинга следует, что в 2012 году, на фоне снижения темпов глобального экономического роста, благотворительность продемонстрировала рост. Средняя часть населения мира, которое жертвует деньги на благотворительность, занимается волонтерской работой и помогает напрямую, увеличилась, по сравнению с 2011-м. В частности, вырос показатель поддержки нуждающимся – в 2012 году им помогали на 200 миллионов людей больше, чем в 2011-ом. Вырос и показатель волонтерской работы, и это произошло за счет привлечения к волонтерству молодежи”, - говорится в сообщении.