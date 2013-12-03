Ель - естественный антисептик

Для лечения заболеваний используют молодые ветки ели с почками, делая срезы у их основания. Самыми целебными свойствами они обладают ранней весной. Шишки – собирают летом. Ель обыкновенная, лучше любых медикаментов, обладает антимикробным и спазмолитическим действием за счет, содержащийся в ней аскорбиновой кислоты, каротина и хлорофилла, пишут российские СМИ.

Хлорофилл обладает мощным свойством регулировать обменные процессы в организме человека и улучшать кровообращение. В народной медицине ель обыкновенную применяют для лечения таких заболеваний как ринит, ангина, фарингит, ларингит, бронхит, трахеит, пневмония и бронхиальная астма. С помощью ели обыкновенной можно повысить иммунитет. Применяют ее и наружно, для лечения ревматизма, различных невралгий, порезов, ссадин и язв на коже. Благодаря своим целебным свойствам, ель обыкновенная успокаивает нервную систему, снимает стрессы и утомляемость.

Для лечения бронхитов, пневмоний и бронхиальной астмы готовят отвар из шишек ели. Шишки ели измельчают и берут 1 ст.л. сырья, которую заливают двумя стаканами воды, доводят до кипения и варят в течение получаса. Затем отвар процеживают и используют для ингаляций. Процедуру следует проводить не менее 10-15 минут. Отвар перед этим следует подогреть и его можно хранить в холодильнике до трех суток.

Для полоскания горла при ангине, фарингите и ларингите используют выше описанный отвар, для чего его перед применением следует подогреть до 35-40 градусов. Горло, полоскать в день не менее 3-4 раз.

При гайморитах, синуситах и ринитах этим же отваром промывают носовые ходы, закапывая в нос.

Не менее целебны хвоя и смола ели обыкновенной. Для лечения артрита и ревматизма берут 1 ст.л. измельченной хвои и заваривают ее 1 стаканом кипятка. Выдерживают на небольшом огне 30 минут, затем процеживают через марлю. Полученным отваром натирают больные суставы или используют в качестве компрессов.