В ближайшие дни существенно ухудшится погода

Вице-премьер Александр Вилкул поручил руководителям всех регионов и соответствующих служб подготовиться к существенному ухудшению погодных условий, которые, по прогнозу синоптиков, произойдут в ближайшие дни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, соответствующее поручение было дано на всеукраинском селекторном совещании.

По информации Гидрометцентра, отметил Вилкул, в ближайшие трое суток ожидается ухудшение погодных условий – опасные порывы ветра 15-20м/с, снижение температуры ночью до 9 градусов мороза (в Карпатах и горах Крыма - до минус 13), а также мокрый снег.

“Как в связи с ухудшением погодных условий, так и в связи со сложной организационной ситуацией руководители регионов должны усилить контроль над работой соответствующих служб и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. Быть профессионалом – это значит выполнять свой долг в любых условиях. Уверен, что это понимают все работники коммунальных и спасательных служб», - отметил Вилкул.

Как глава Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, вице-премьер отметил, что в этих погодных условиях все системы жизнеобеспечения - службы ЖКХ, спасители, энергетики, дорожное хозяйство - должны работать бесперебойно и согласованно.

«Ситуация находится под жестким контролем правительства. Свет, тепло и газ должны быть в каждой квартире, в каждом заведении и на каждом социальном объекте. В случае аварий работы должны проводиться оперативно, помощь оказываться своевременно. Это личная ответственность руководителей регионов и мэров», - сказал Вилкул.

Он отметил, что в случае необходимости правительство будет оказывать регионам необходимую поддержку.

Для координации действий в регионах и сбора оперативной информации по заданию вице-премьера в Минрегионе создан Центральный диспетчерский штаб.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в зимний период приведена в готовность Межведомственная группировка сил в составе близкого 40 тыс. чел. и подготовлено более 11,5 тыс. единиц спецтехники.

Спасательные отряды и службы правопорядка в зонах особого внимания (горные перевалы, автодороги, въезды в города), отметил Вилкул, должны действовать на опережение – своевременно размещать специальную технику и контролировать движение. Также необходимо предварительно информировать население относительно возможных угроз.

Он также подчеркнул, что информирование должен осуществляться не только через телевидение, прессу и радио, но и через социальными сети.