Американец посинел в результате самолечения

57-летний житель Калифорнии отличается необычным цветом лица. Его кожа стала синей из-за многолетнего употребления коллоидного серебра для лечения дерматита, сообщает Fox News.

Пол Карасон заболел дерматитом четырнадцать лет назад. Мужчина занялся самолечением и начал принимать так называемое коллоидное серебро - коллоидный раствор частиц серебра, который он получал с помощью электролитического метода (пропускание электрического тока через погруженные в воду электроды). Полученный раствор мужчина употреблял как внутрь, так и наружно – нанося его на пораженные участки кожи.

Через некоторое время Пол начал буквально «меняться в лице», причем процесс протекал постепенно и незаметно. На необычный цвет его кожи первым обратил внимание друг Пола, который не видел его несколько месяцев.

По мнению врачей, посинение американца объясняется так называемой аргирией. Это состояние возникает вследствие постоянного приема серебра внутрь либо многолетней работе с серебром и его солями. Первые признаки аргирии появляются через 2–4 года воздействия серебра, а сильное потемнение кожи возникает не ранее, чем через десять лет. Раньше всего темнеют губы, виски и конъюнктива глаз, затем меняется окраска слизистых оболочек рта и десен, а также цвет ногтевых лунок. При этом никаких болезненных ощущений и расстройств самочувствия обычно не возникает.

Из-за необычного цвета кожи Пол Карасон старается избегать общественных мест и даже сменил место жительства: из Орегона он переехал в Мадеру. Между тем, он никогда не обращался к врачу по поводу своего состояния и продолжает употреблять коллоидное серебро, хотя и в меньших количествах.

Коллоидное серебро нередко пропагандируется в качестве универсального лекарства от всех болезней. Между тем, американское Управление по продуктам и лекарствам (FDA) не рекомендует это средство для лечения заболеваний. По данным FDA, коллоидное серебро не только неэффективно, но и может вызывать серьезные побочные эффекты. Помимо аргирии, при длительном его употреблении может возникать поражение почек, неврологические расстройства, нарушение пищеварения, головные боли и хроническая усталость, считают специалисты.

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