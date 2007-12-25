Как избавиться от зимних проблем с позвоночником

Зима — период, когда люди набирают лишний вес и мало двигаются. Именно эти два фактора — одни из ведущих причин болезней позвоночника. Если добавить к ним еще и подъем тяжестей в виде полных сумок, которые предстоит людям тягать из магазинов домой для целой недели празднеств, становится понятно, почему зимой обостряются всевозможные "позвоночные" проблемы. Они незаметны до тех пор, пока не происходит "прострел" — резкая боль в спине. То, что в народе называют "прострелом", медики именуют острым радикулитом. По сути, это воспаление корешков спинномозговых нервов (корешки — это те участки, которые выходят из позвоночника). Причин у острого радикулита может быть две: острое смещение позвонков и сужение межпозвоночного пространства.

СМЕЩЕНИЕ

Смещение позвонков возникает от неправильного подъема тяжестей. Происходит это, как правило, в результате надрыва мышцы или связки. Чтобы этого не случилось, если вам нужно поднять что-то тяжелое, например, сумку, возьмитесь за предмет в полуприсяди и распрямляйтесь, не сгибая спины (держите ее ровно). Такая техника позволит избежать нагрузки на передние поверхности позвонков, наиболее подверженные деформации. При резком простреле в спине нужно быстрее разгрузить позвоночник. Для этого примите горизонтальное положение. Если есть под рукой аптечка, выпейте обезболивающий препарат и что-то мочегонное (при травме возникает отек тканей, а мочегонные его уменьшают). Если же "прострел" случился за городом и пострадавшему предстоит путешествие в машине, зафиксируйте позвоночник, иначе по дороге его состояние может усугубить тряска. Для этого наденьте на поврежденную зону корсет или туго обмотайте ее тканью (широким поясом). Смещение может вправиться и самостоятельно и даже больше никогда и ничем не побеспокоить, но если этого не происходит, без помощи специалиста-вертебролога не обойтись. Он решит вашу проблему при помощи мануальной терапии.

СУЖЕНИЕ

Сужение межпозвоночного пространства происходит, в отличие от смещения, постепенно. Виной этому становится прогрессирование фоновых заболеваний — остеохондроза и остеопороза. В результате гибкая "прокладка" между позвонками — диск — уходит в сторону, образуя выпячивание (грыжу), и позвонки "садятся" друг на друга, вызывая все тот же радикулит. Первая помощь при нем та же, что и при смещении, без мануальной терапии тоже не обойтись. Но вот от грыжи это лечение не избавит, сделать это можно только хирургическим путем. Сегодня насчитывается более 10 различных операций по удалению грыжи. Самая популярная — лазерная нуклеотомия. Она не требует наркоза и проводится бескровно. Для этого в поврежденный диск вводится специальная игла, по которой проходит лазерный луч. Он нагревает жидкую часть межпозвоночного диска таким образом, что грыжа сморщивается, уменьшается в размерах и перестает давить на нервные корешки. Таким образом, за 15—20 минут, пока длится операция, грыжа исчезает, боль отступает, отек начинает спадать и пациент спокойно уходит домой. Потом еще какое-то время он носит корсет, не поднимает тяжестей, не делает резких движений и навсегда забывает о своей проблеме. Правда, стоит такое "удовольствие" около 2,5 тысячи грн.

КРЕСЛО — ПОЧВА ДЛЯ БОЛЕЗНИ

Известно, что тот орган, который не работает, атрофируется. Позвоночник — это "шест", на который "надеты" все мышцы, поэтому его работа — это движение. А если изо дня в день подолгу сидеть в позе "банана" (кстати, в положении сидя нагрузка на позвоночник увеличивается на 40%), в нем нарушается микроциркуляция крови, а значит все его суставы, костная ткань и хрящи, недополучают необходимых для их нормального функционирования веществ (аминокислот, витаминов, микро и макроэлементов). В результате позвоночник будет буквально испытывать голод, а это прямая дорога к остеохондрозу и остеопорозу. Кроме того, чтобы была хорошая циркуляция, кровь должна быть насыщена полезными для позвоночника веществами, прежде всего — кальцием и фосфором, которые укрепляют кости. А их может не хватать — как из-за диеты, так и из-за различных болезней, при которых эти микроэлементы плохо усваиваются (например, при воспалении кишечника, болезнях кишечника).

РИСКОВЫЙ ВОЗРАСТ

Наиболее уязвимым позвоночник становится в пиковые периоды роста, которые приходятся на 6—8 и 13—14 лет. В это время скелет человека интенсивно растет, а мышцы, чаще всего за ним не поспевая, отстают в своем развитии. Отсюда — искривления позвоночника, перерастающие в сколиоз. Вот почему так важно поддерживать растущий позвоночник с помощью динамических физических нагрузок, которые дает плавание, конный спорт, хореография, гимнастика и другие малотравматичные виды спорта. Что же касается бокса, борьбы, тяжелой атлетики, то с ним следует быть крайне осторожным. Особенно это касается бодибилдинга, основная задача которого быстро накачать мышечную массу за счет силовых упражнений на тренажерах. «Таская железо» тинэйджеры не учитывают, что их мышцы еще слишком слабые для таких интенсивных тренировок, а потому основная нагрузка приходится на еще несформировавшийся позвоночник. Это запускает процесс раннего старения опорно-двигательного аппарата, который может привести к развитию остеохондроза уже к 16 годам! Кроме этого, в детстве закладываются и вредная привычки криво сидеть и сутулиться. Поэтому родители всегда должны следить за осанкой своего чада, а в пиковые периоды роста обязательно показывать его вертебрологам. Они определят правильность формирования осанки и, если надо, проведут курсы массажа, лечебной физкультуры. Впрочем, определить нарушения осанки у ребенка можно и самому. Для этого необходимо поставить его спинкой к себе и внимательно присмотреться к фигурке. Если лопатки и ягодицы симметричны, а плечи находятся в одной горизонтальной плоскости, то беспокоиться нечего. Если же просматривается хоть малейшая асимметрия, нужно немедленно показать ребенка специалисту.

КАК УКРЕПИТЬ ПОЗВОНОЧНИК

Для этого ежедневно по 2—3 минуты выполняйте такие упражнения. Утром, лежа в постели, раскиньте руки в стороны. Левую ногу перебросьте вправо, плечи остаются на месте. Посчитайте до пяти, медленно вернитесь в исходное положение. То же проделайте с правой ногой. Затем лягте на пол, подтяните ноги к подбородку и "катайте" спину по полу. Так позвоночник попеременно растягивается и расслабляется. Это упражнение благотворно влияет на состояние всего позвоночника. На работе найдите "тихий уголок" и, стоя, поднимите руки, заключив их в замок. Поднимитесь на носках и тянитесь вверх. Затем найдите какую-нибудь опору, за которую можно держаться руками. Ноги поставьте на ширине плеч или чуть шире, приседайте, пружиня.

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