Ежегодно количество инвалидов в Украине растет.

Как сообщила УНИАН председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева - сегодня в Международный день инвалидов - в Украине - более 2,8 млн людей имеют статус инвалида.

«Это составляет 6,1 % от общей численности населения. К сожалению, количество инвалидов в нашей стране ежегодно растет. Почти 80 % инвалидов в Украине - это люди трудоспособного возраста», - отметила Бахтеева.

По ее словам, на 1 января 2013 удельный вес лиц, имеющих I группу инвалидности, составила 10,7 % (298,2 тыс. человек), II группу - 37,8 % (1 054,4 тыс человек), III группу - 45,5 % (1 268,5 тыс человек).

«Самыми распространенными болезнями, которые приводят к инвалидности, являются болезни системы кровообращения (24,4 %), новообразования (20 %), болезни костно-мышечной системы (11,1 %), болезни глаз (3 , 7 %), эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ (4,2 %)», - сказала Бахтеева.

По словам медика, значительную долю в структуре лиц с инвалидностью составляют дети - более 167 тыс (2% от всего детского населения).

«Среди причин инвалидности у детей на I месте - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения - 30 %, на II - болезни центральной нервной системы - 17,9 %, на III - расстройства психики и поведения - 13,9 %. В возрастной структуре детей-инвалидов основную группу составляют дети школьного возраста от 7 до 14 лет - более 49 %, на втором месте - дети в возрасте от 15 до 17 лет - более 23,7 % , на третьем - дети от 3 до 6 лет - около 20%» , - сказала Бахтеева.

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В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции провозгласила 3 ​​декабря Международным днем инвалидов. Этот день отмечается с целью интеграции инвалидов в жизнь общества. Инвалидность как социальное явление присуща каждому государству. На сегодня уровень инвалидизации жителей планеты составляет более миллиарда человек или 15 %.