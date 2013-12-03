Из-за курения кожа быстро стареет

Кожа быстро стареет, покрывается угревой сыпью и прыщами из-за курения и несбалансированного питания. В этом убеждена киевский диетолог Оксана Скиталинська.

"Курение вызывает хроническую интоксикацию. Недостаточное поступление кислорода к тканям замедляет восстановление здоровых кожных покровов. Это способствует застойным явлениям, возникновению различных инфекций. С каждой выкуренной сигаретой на 100 мг уменьшается концентрация витамина С в крови. Как следствие - клетки кожи не только лишаются защиты от разрушения свободными радикалами, но становятся более уязвимыми к новой инфекции. Хронический дефицит аскорбиновой кислоты замедляет синтез коллагена - основного "каркаса" кожи, что обеспечивает ей упругость и гладкость. Поэтому курение может превратить любую кожу в проблемную".

Когда на лице появляются проблемы в виде высыпаний, угрей, покраснений и раздражения, также следует пересмотреть содержимое своих тарелок и стаканов.

Чтобы кожа была здоровой, с пищей должно поступать достаточно белка.

"При недостатке полноценного белка, организму не хватает "резервов" для восстановления кожных покровов, страдает дезинтоксикационная функция печени, обезвреживающая токсины, уменьшается количество иммунных клеток, которые борются с болезнетворными бактериями."

Белок есть в яйцах, нежирной птице, рыбе, мясе, нежирных молочных продуктах, орехах, овсянке, рисе и хлебе. Ценными для восстановления кожи является нежирная свинина, куриное филе, мягкий белый сыр.

"Кожа будет проблемной, если в организм поступают не те жиры, которые нужно. То есть, транс-жиры, которые есть в жирном мясе и жареных блюдах. Тогда в организме начинают синтезироваться вещества, которые провоцируют воспаление. При воспалительных процессах в коже следует увеличить употребление жирных кислот, в частности, омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, семенах льна и льняном масле. Они обладают выраженным противовоспалительным действием. А вот содержание омега-6 жирных кислот (подсолнечное масло) и арахидоновой кислоты (сало) лучше уменьшить, поскольку они также могут провоцировать воспаление ". Способствуют возникновению прыщей, фурункулов и воспалений кожи углеводы. К ним относятся прежде всего сладости.

"Сахар подавляет жизнедеятельность здоровой микрофлоры кишечника и вместо нее активно начинает размножаться болезнетворные, что вызывает бродильные процессы в кишечнике. Токсины, при этом выделяются, попадают в кровь, а оттуда - в печень, где обезвреживаются. Но при длительном злоупотреблении сладостями, очистительные функции печени могут ослабевать, что будет проявляться в возникновении воспалительных явлений на коже "

Фрукты, овощи, ягоды, злаки тоже содержат углеводы, но наоборот - очистительные.

gazeta.ua